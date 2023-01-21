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    Потребовался вертолет. Взрослых и детей в Сочи спасли с застрявшего на дереве воздушного шара

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    Всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара спасли — 5 человек, в том числе два ребенка. Об этом 21 января сообщила пресс-служба МЧС.

    МЧС России

    Воздушный шар совершал нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи — воздушный шар запутался в деревьях рядом с вершиной Семиглавая.

    Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет. «Люди сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар», — уточнили в МЧС.

    Затем спасенных вывез вертолет Ка-32 МЧС России.

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    МЧССочиВоздушный шар
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