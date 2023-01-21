Потребовался вертолет. Взрослых и детей в Сочи спасли с застрявшего на дереве воздушного шара

Всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара спасли — 5 человек, в том числе два ребенка. Об этом 21 января сообщила пресс-служба МЧС.
МЧС России
Воздушный шар совершал нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи — воздушный шар запутался в деревьях рядом с вершиной Семиглавая.
Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет. «Люди сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар», — уточнили в МЧС.
Затем спасенных вывез вертолет Ка-32 МЧС России.