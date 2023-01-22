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    В Калифорнии во время стрельбы погибли 10 человек

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    В Монтерей-Парке (штат Калифорния, США) во время празднования китайского Нового года неизвестный открыл стрельбу по людям, сообщает 22 января портал Bno News. По предварительной информации, погибли 10 человек.

    Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 22:30 по местному времени (в 9:30 мск). Неизвестный открыл огонь во время вечеринки в студии Star Dance.

    По последним данным, стрелок пока не задержан. Местная полиция пока не приводит точное количество пострадавших, однако СМИ пишут, что ранены не менее 16 человек.

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