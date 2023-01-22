Сибиряку в Петербурге захотелось мещанского счастья, и теперь он будет жить в казенных интерьерах

Чуть больше года продержался на свободе житель Томской области. В Петербурге ему захотелось теплой обстановки, за которой он пришел без спроса к соседу.
46-летний житель Красногвардейского района накануне около половины одиннадцатого утра пришел в полицию, стало известно «Фонтанке» 22 января. Он сообщил, что зашел навестить принадлежащие ему две комнаты в коммуналке на проспекте Наставников. Там он не был с сентября 2022 года. И увидел пустоту. Из помещений пропали верхняя одежда, стиральная машина и гироскутер, холодильник и икона. Не было и всей мебели — дивана, комода, тумбочки и матраса.
А через несколько часов в полицию с явкой пришел 38-летний житель Томска, который десять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он сообщил, что в ноябре 2022 года снимал третью комнату в коммуналке. По предварительной информации, он снял с петель навесные замки с обеих комнат и забрал оттуда все понравившиеся ему вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».