Сибиряку в Петербурге захотелось мещанского счастья, и теперь он будет жить в казенных интерьерах

Чуть больше года продержался на свободе житель Томской области. В Петербурге ему захотелось теплой обстановки, за которой он пришел без спроса к соседу.



46-летний житель Красногвардейского района накануне около половины одиннадцатого утра пришел в полицию, стало известно «Фонтанке» 22 января. Он сообщил, что зашел навестить принадлежащие ему две комнаты в коммуналке на проспекте Наставников. Там он не был с сентября 2022 года. И увидел пустоту. Из помещений пропали верхняя одежда, стиральная машина и гироскутер, холодильник и икона. Не было и всей мебели — дивана, комода, тумбочки и матраса.