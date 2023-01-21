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    Уроженцу Таджикистана с аннулированным российским паспортом грозит депортация из Финляндии. Он боится, что его мобилизуют

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    Беженец из России без гражданства в конце января по решению Административного суда Финляндии может быть депортирован. Финские СМИ 21 января рассказали историю 53-летнего Рустама, который живет в стране больше трех лет, а его дочь помогает украинским беженцам.

    Как говорится в публикации, на родине в Таджикистане он участвовал в оппозиционной деятельности и из-за преследований в начале 2000-х переехал в Россию, где прожил 16 лет. Рустам получил российский паспорт, однако он был аннулирован и, по его словам, никакого гражданства у него сейчас нет вовсе. Рустам с дочерью попросил убежище в Финляндии в 2019 году, на основании обращения в христианство. Суды нескольких инстанций ему отказали, последнее решение было принято в конце 2022 года.

    СМИ пишут, что на тот момент ему по адресу петербургской прописки пришла повестка по мобилизации. Еще 53-летний мужчина рассказал им, что опасается его «отправят на фронт», хотя уже и не имеет гражданства.

    Рустам обжаловал депортацию, которая назначена на 26 января и попросил Верховный административный суд вынести запрет на исполнение решения. Однако по финским законам, депортация возможна и до того, как вышестоящий судебный орган разберется с его апелляционным заявлением.

    Рустаму помогает пастор церкви в Пори. Депортация касается и его 14-летней дочери, которая за три с лишним года в Финляндии выучила язык, прилежно учится в местной школе и помогала украинским беженцам в качестве переводчика.

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