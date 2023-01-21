Уроженцу Таджикистана с аннулированным российским паспортом грозит депортация из Финляндии. Он боится, что его мобилизуют

Беженец из России без гражданства в конце января по решению Административного суда Финляндии может быть депортирован. Финские СМИ 21 января рассказали историю 53-летнего Рустама, который живет в стране больше трех лет, а его дочь помогает украинским беженцам.



Как говорится в публикации, на родине в Таджикистане он участвовал в оппозиционной деятельности и из-за преследований в начале 2000-х переехал в Россию, где прожил 16 лет. Рустам получил российский паспорт, однако он был аннулирован и, по его словам, никакого гражданства у него сейчас нет вовсе. Рустам с дочерью попросил убежище в Финляндии в 2019 году, на основании обращения в христианство. Суды нескольких инстанций ему отказали, последнее решение было принято в конце 2022 года.