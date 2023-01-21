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    У машины на Невском оторвалось колесо, прохожие не могли этого не заметить

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    3 комментария

    Водитель напугал прохожих, да и сам вряд ли остался невозмутим, когда посреди Невского у его машины оторвалось колесо. Момент засняла супервидовая веб-камера.

    супервидовая веб-камера Санкт-Петербурга

    Легковой автомобиль остался без правого переднего колеса почти в полвторого ночи 21 января. Машина, как видно по записи с камер, двигалась в левом ряду в сторону Дворцовой площади. Примерно напротив Аничкова дворца что-то в механизме развалилось, и колесо прыжками покатилось на тротуар. Несмотря на позднее время, на Невском традиционно людно, так что нескольким прохожим пришлось уворачиваться.

    Водитель смог без вреда для других участников дорожного движения быстро перестроиться и встать на аварийку.

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