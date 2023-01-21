Угрозыск с СОБРом задержал под Москвой подозреваемых в налете на ювелирный магазин в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска при содействии СОБРа «Рысь» задержали двоих подозреваемых в вооруженном налете на ювелирный магазин в Петербурге. Мужчины скрывались в коттеджном поселке под Москвой. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 января.



Напомним, 12 января трое неизвестных ворвались в торговую точку на Большой Московской, где, угрожая обрезом, разбили витрины и похитили украшения на сумму 3 млн рублей. На следующий день полиция возбудила уголовное дело. Тогда же в квартире на улице Стахановцев был задержан первый предполагаемый участник. Он уже находится под стражей.