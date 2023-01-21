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    Угрозыск с СОБРом задержал под Москвой подозреваемых в налете на ювелирный магазин в Петербурге

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    Сотрудники уголовного розыска при содействии СОБРа «Рысь» задержали двоих подозреваемых в вооруженном налете на ювелирный магазин в Петербурге. Мужчины скрывались в коттеджном поселке под Москвой. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 января.

    Напомним, 12 января трое неизвестных ворвались в торговую точку на Большой Московской, где, угрожая обрезом, разбили витрины и похитили украшения на сумму 3 млн рублей. На следующий день полиция возбудила уголовное дело. Тогда же в квартире на улице Стахановцев был задержан первый предполагаемый участник. Он уже находится под стражей.

    Двое других — мужчины 39 и 28 лет — нашлись в коттеджном поселке «Лесной» в Истре. У них обнаружили часть похищенного и поместили их в камеру. Сейчас полиция устанавливает иные эпизоды преступной деятельности товарищей. У каждого в анамнезе не по одной судимости. Старший отбывал наказание за разбои и грабежи, младший встал на скользкую дорожку в подростком возрасте, в том числе в 16 лет убил человека.

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