    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, ю-з

    776мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.67eur74.34

    Умереть не встать. Как проснуться и встать с кровати, если совсем не хочется

    Умереть не встать. Как проснуться и встать с кровати, если совсем не хочется

    Глупые вопросы про сон

    2096
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Если каждое утро вы еле вытаскиваете себя из кровати, виноваты в этом вовсе не зимняя хмарь и холод. Возможно, дело в неправильном сне. Сколько лучше спать, в какое время ложиться, как выбрать подушку и что есть для бодрости? «Доктор Питер» узнал у экспертов.

    1

    Начнем с главного: сколько вообще нужно спать?

    В идеале — не менее восьми часов в день. Столько человеку нужно для восстановления сил, полноценного обновления клеток, внутренних органов и здорового протекания обменных процессов, говорит Игорь Соляник, главный врач московской клиники «Будь Здоров» на Рязанском проспекте.

    Если в ваш ритм жизни восьмичасовой сон никак не укладывается, попробуйте хотя бы семичасовой. Но отдыхайте именно столько регулярно.

    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Неважно, во сколько я лягу?

    Вообще-то, важно. По словам Соляника, для поистине здорового сна ложиться необходимо не позже 23:00–23:30.

    Дело в том, что после полуночи и в среднем до рассвета в организме вырабатывается мелатонин — гормон эпифиза, регулирующий суточный ритм обменных процессов организма, играющий также и антиоксидантную роль. Он даже получил название «гормон сна», потому что вырабатывается во время ночного отдыха и, что важно, в темноте.

    ПоделитьсяПоделиться
    3

    А что будет, если нарушать эти правила?

    Если спать по 5–6 часов и ложиться после полуночи, вам, во-первых, будет тяжело проснуться утром. А во-вторых, недостаток мелатонина и переутомление могут вызывать бессонницу и невроз, расстройства поведения, развитие со временем хронических заболеваний, например сердечно-сосудистых.

    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Можно ли спать на диване? И как выбрать подушку?

    Спать на любимом диване, который наверняка уже принял форму вашего тела, Игорь Соляник не рекомендует.

    Место для сна должно быть таким, чтобы позвоночник оставался ровным и расслабленным, а не «проваливался», сохраняя изгибы. Вы должны спать в удобной позе, избегая нарушения кровоснабжения и мышечного напряжения. Они точно не будут способствовать ни быстрому засыпанию, ни восстановлению организма.

    При выборе подушки и матраса отдавайте предпочтение ортопедическим: неважно, какой степени жесткости они будут, но их «конструкция» не должна нарушать физиологические процессы и отдых.

    И не забывайте регулярно менять постельные принадлежности, ведь со временем они могут деформироваться. Срок годности часто пишут на изделии — после покупки внимательно посмотрите на упаковку, прежде чем ее выкидывать.

    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Чего точно нельзя делать перед сном?

    Не стоит в это время работать и излишне напрягаться — лучше вообще исключить использование гаджетов и тяжелые физические нагрузки. Также не нужно есть и пить тонизирующие напитки.

    ПоделитьсяПоделиться
    6

    А что, напротив, поможет быстрее уснуть?

    Незадолго до сна лучше всего прогуляться на свежем воздухе или отдать предпочтение спокойным занятиям. А еще точно будет легче засыпать, если вы приучите себя к режиму и будете ложиться в кровать в одно и то же время.

    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Хорошо. Как заставить себя встать, если вылезать из кровати совсем не хочется?

    Во-первых, вставать лучше тоже в одно и то же время. Постарайтесь не сбивать режим даже в выходные.

    После того, как проснулись и выключили будильник, не торопитесь сразу вскакивать с постели, продолжает Игорь Соляник. Сначала дайте глазам привыкнуть к темноте. Потом как следует потянитесь и подвигайтесь в кровати, разминая мышцы. Эти простые действия стимулируют кровоток и помогают сбросить с себя остатки сна.

    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Допустим, получилось. С чего правильнее начать день, чтобы взбодриться?

    Сперва сделайте несколько простых упражнений — утреннюю зарядку. Например, приседания, наклоны, выпады, скручивания. Так вы и проснетесь, и разомнетесь.

    Затем примите контрастный душ. Вода взбодрит вас и придаст энергии на весь день. Но это должен быть именно душ — расслабляющую ванну лучше принимать вечером.

    Еще полезно выпить стакан теплой воды — это запустит обменные процессы в организме.

    ПоделитьсяПоделиться
    9

    Тонизирует только кофе? Или есть другие бодрящие напитки?

    Эксперты Роспотребнадзора уверены: кофе легко заменить и едой, и другими напитками.

    К примеру, в бананах есть фруктоза и глюкоза — перекус этими фруктами обеспечит вас мгновенным всплеском энергии. Главное — не перебарщивать: если вы сейчас худеете, не стоит есть больше 1–2 бананов в день.

    Если не знаете, что съесть на завтрак, выбирайте яйца. В них много железа, белка и холина — именно эти вещества очень нужны для активной работы мозга.

    В орехах много белка, меди, магния и рибофлавина, который нужен нашему организму для выработки энергии. Они калорийные и тоже подойдут для перекуса.

    Если чувствуете усталость, попробуйте съесть что-то из цитрусовых. В кожуре таких фруктов есть эфирные масла, которые заставляют мозг работать лучше — причем эффект появится даже от одного только запаха апельсина или лимона.

    Наконец, самый полезный напиток для вашей бодрости — обычная вода. Именно она насыщает наше тело кислородом и предотвращает обезвоживание, и именно недостаток воды нередко провоцирует хроническую усталость и сонливость.

    ПоделитьсяПоделиться

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close