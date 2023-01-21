Умереть не встать. Как проснуться и встать с кровати, если совсем не хочется

Если каждое утро вы еле вытаскиваете себя из кровати, виноваты в этом вовсе не зимняя хмарь и холод. Возможно, дело в неправильном сне. Сколько лучше спать, в какое время ложиться, как выбрать подушку и что есть для бодрости? «Доктор Питер» узнал у экспертов.
Начнем с главного: сколько вообще нужно спать?
В идеале — не менее восьми часов в день. Столько человеку нужно для восстановления сил, полноценного обновления клеток, внутренних органов и здорового протекания обменных процессов, говорит Игорь Соляник, главный врач московской клиники «Будь Здоров» на Рязанском проспекте.
Если в ваш ритм жизни восьмичасовой сон никак не укладывается, попробуйте хотя бы семичасовой. Но отдыхайте именно столько регулярно.
Неважно, во сколько я лягу?
Вообще-то, важно. По словам Соляника, для поистине здорового сна ложиться необходимо не позже 23:00–23:30.
Дело в том, что после полуночи и в среднем до рассвета в организме вырабатывается мелатонин — гормон эпифиза, регулирующий суточный ритм обменных процессов организма, играющий также и антиоксидантную роль. Он даже получил название «гормон сна», потому что вырабатывается во время ночного отдыха и, что важно, в темноте.
А что будет, если нарушать эти правила?
Если спать по 5–6 часов и ложиться после полуночи, вам, во-первых, будет тяжело проснуться утром. А во-вторых, недостаток мелатонина и переутомление могут вызывать бессонницу и невроз, расстройства поведения, развитие со временем хронических заболеваний, например сердечно-сосудистых.
Можно ли спать на диване? И как выбрать подушку?
Спать на любимом диване, который наверняка уже принял форму вашего тела, Игорь Соляник не рекомендует.
Место для сна должно быть таким, чтобы позвоночник оставался ровным и расслабленным, а не «проваливался», сохраняя изгибы. Вы должны спать в удобной позе, избегая нарушения кровоснабжения и мышечного напряжения. Они точно не будут способствовать ни быстрому засыпанию, ни восстановлению организма.
При выборе подушки и матраса отдавайте предпочтение ортопедическим: неважно, какой степени жесткости они будут, но их «конструкция» не должна нарушать физиологические процессы и отдых.
И не забывайте регулярно менять постельные принадлежности, ведь со временем они могут деформироваться. Срок годности часто пишут на изделии — после покупки внимательно посмотрите на упаковку, прежде чем ее выкидывать.
Чего точно нельзя делать перед сном?
Не стоит в это время работать и излишне напрягаться — лучше вообще исключить использование гаджетов и тяжелые физические нагрузки. Также не нужно есть и пить тонизирующие напитки.
А что, напротив, поможет быстрее уснуть?
Незадолго до сна лучше всего прогуляться на свежем воздухе или отдать предпочтение спокойным занятиям. А еще точно будет легче засыпать, если вы приучите себя к режиму и будете ложиться в кровать в одно и то же время.
Хорошо. Как заставить себя встать, если вылезать из кровати совсем не хочется?
Во-первых, вставать лучше тоже в одно и то же время. Постарайтесь не сбивать режим даже в выходные.
После того, как проснулись и выключили будильник, не торопитесь сразу вскакивать с постели, продолжает Игорь Соляник. Сначала дайте глазам привыкнуть к темноте. Потом как следует потянитесь и подвигайтесь в кровати, разминая мышцы. Эти простые действия стимулируют кровоток и помогают сбросить с себя остатки сна.
Допустим, получилось. С чего правильнее начать день, чтобы взбодриться?
Сперва сделайте несколько простых упражнений — утреннюю зарядку. Например, приседания, наклоны, выпады, скручивания. Так вы и проснетесь, и разомнетесь.
Затем примите контрастный душ. Вода взбодрит вас и придаст энергии на весь день. Но это должен быть именно душ — расслабляющую ванну лучше принимать вечером.
Еще полезно выпить стакан теплой воды — это запустит обменные процессы в организме.
Тонизирует только кофе? Или есть другие бодрящие напитки?
Эксперты Роспотребнадзора уверены: кофе легко заменить и едой, и другими напитками.
К примеру, в бананах есть фруктоза и глюкоза — перекус этими фруктами обеспечит вас мгновенным всплеском энергии. Главное — не перебарщивать: если вы сейчас худеете, не стоит есть больше 1–2 бананов в день.
Если не знаете, что съесть на завтрак, выбирайте яйца. В них много железа, белка и холина — именно эти вещества очень нужны для активной работы мозга.
В орехах много белка, меди, магния и рибофлавина, который нужен нашему организму для выработки энергии. Они калорийные и тоже подойдут для перекуса.
Если чувствуете усталость, попробуйте съесть что-то из цитрусовых. В кожуре таких фруктов есть эфирные масла, которые заставляют мозг работать лучше — причем эффект появится даже от одного только запаха апельсина или лимона.
Наконец, самый полезный напиток для вашей бодрости — обычная вода. Именно она насыщает наше тело кислородом и предотвращает обезвоживание, и именно недостаток воды нередко провоцирует хроническую усталость и сонливость.