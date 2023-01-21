Умереть не встать. Как проснуться и встать с кровати, если совсем не хочется

Спать на любимом диване, который наверняка уже принял форму вашего тела, Игорь Соляник не рекомендует.



Место для сна должно быть таким, чтобы позвоночник оставался ровным и расслабленным, а не «проваливался», сохраняя изгибы. Вы должны спать в удобной позе, избегая нарушения кровоснабжения и мышечного напряжения. Они точно не будут способствовать ни быстрому засыпанию, ни восстановлению организма.



При выборе подушки и матраса отдавайте предпочтение ортопедическим: неважно, какой степени жесткости они будут, но их «конструкция» не должна нарушать физиологические процессы и отдых.



И не забывайте регулярно менять постельные принадлежности, ведь со временем они могут деформироваться. Срок годности часто пишут на изделии — после покупки внимательно посмотрите на упаковку, прежде чем ее выкидывать.