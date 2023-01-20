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    Найди свой. Стало известно, какие петербургские дворы могут получить новые деньги на благоустройство

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    Петербургский комитет по благоустройству закончил отбор муниципальных проектов по обновлению детских и спортивных площадок. В списке 147 объектов.

    Как сообщает комблаг 20 января, комиссия рассмотрела проекты и присвоила каждому муниципалитету оценку в баллах. В итоге миллиард рублей по программе «Петербургские дворы» распределят между 147 адресами в 60 округах. Полный список — здесь.

    «Дальнейшую судьбу проектов будет решать комитет финансов, который определит, кто конкретно и в каком размере получит субсидию в наступившем году», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» писала о том, как в бюджет вписали новую программу «Петербургские дворы» в рамках которой намерены распределить миллиард рублей между муниципалитетами на благоустройство спортивных и детских площадок.

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