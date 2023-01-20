Найди свой. Стало известно, какие петербургские дворы могут получить новые деньги на благоустройство

Петербургский комитет по благоустройству закончил отбор муниципальных проектов по обновлению детских и спортивных площадок. В списке 147 объектов.



Как сообщает комблаг 20 января, комиссия рассмотрела проекты и присвоила каждому муниципалитету оценку в баллах. В итоге миллиард рублей по программе «Петербургские дворы» распределят между 147 адресами в 60 округах. Полный список — здесь.



«Дальнейшую судьбу проектов будет решать комитет финансов, который определит, кто конкретно и в каком размере получит субсидию в наступившем году», — говорится в сообщении.

