Найди свой. Стало известно, какие петербургские дворы могут получить новые деньги на благоустройство

Петербургский комитет по благоустройству закончил отбор муниципальных проектов по обновлению детских и спортивных площадок. В списке 147 объектов.
Как сообщает комблаг 20 января, комиссия рассмотрела проекты и присвоила каждому муниципалитету оценку в баллах. В итоге миллиард рублей по программе «Петербургские дворы» распределят между 147 адресами в 60 округах. Полный список — здесь.
«Дальнейшую судьбу проектов будет решать комитет финансов, который определит, кто конкретно и в каком размере получит субсидию в наступившем году», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» писала о том, как в бюджет вписали новую программу «Петербургские дворы» в рамках которой намерены распределить миллиард рублей между муниципалитетами на благоустройство спортивных и детских площадок.