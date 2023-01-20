В Рамштайне так и не решили, двинутся ли на Украину немецкие танки

Странам НАТО и их союзникам на встрече контактной группы по поддержке Украины не удалось договориться по поставкам немецких танков Киеву. Об этом 20 января заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет РИА Новости

По его словам, есть аргументы как «за», так и «против». Доводы необходимо «очень внимательно взвесить». Писториус по итогам встречи сказал, что единого мнения по вопросам поставки танков Leopard нет. Пока неизвестно, когда и какое решение будет принято.



Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков Leopard 2.

