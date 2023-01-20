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    РБК: Основным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал Дмитрий Козак

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    Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Об этом 20 января сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждением кандидатур.


    Однако консультации еще продолжаются, а «интрига сохраняется».

    По данным РБК, Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатурах на пост главы Счетной палаты уже на следующей неделе.

    «Никогда не анонсируем», — ответил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать, соответствует ли действительности информация о возможном назначении Козака.

    Бывшего главу Счетной палаты Алексея Кудрина освободили от должности, которую он занимал с 2018 года, в конце ноября. Он перешел работать в «Яндекс», где станет заниматься «корпоративной структурой нового холдинга».

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    Алексей КудринДмитрий КозакСчетная палата
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