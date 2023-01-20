РБК: Основным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал Дмитрий Козак

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Об этом 20 января сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждением кандидатур.





Однако консультации еще продолжаются, а «интрига сохраняется».

По данным РБК, Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатурах на пост главы Счетной палаты уже на следующей неделе.

«Никогда не анонсируем», — ответил Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать, соответствует ли действительности информация о возможном назначении Козака.

