Полеты в США остановились, потому что кто-то по ошибке удалил файлы

Сбой в системе оповещения пилотов NOTAM, о котором сообщалось больше недели назад, предварительно, произошёл из-за случайного удаления подрядчиком файлов во время синхронизации основной и резервной базы данных. Об этом сообщает Федеральное агентство гражданской авиации (FAA).



«Агентство пока не обнаружило никаких доказательств кибератаки или злого умысла. FAA продолжает расследовать обстоятельства произошедшего», — говорится в записи.



Напомним, Федеральное управление гражданской авиации 11 января остановило вылеты всех внутренних рейсов в США из-за сбоя в системе оповещения пилотов, который не даёт проверить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов.

