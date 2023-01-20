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    В Петербурге возбуждено дело о похищении сопродюсера «Ёлок-5»

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    Петербургский кинорежиссёр и продюсер получил статус потерпевшего в деле о собственном похищении. Два месяца назад Иван Архипов просил полицию «не копаться в его могиле». Об этом стало известно «Фонтанке» 20 января.

    Архипов обратился с заявлением в районный следственный отдел СК 18 января. Следствие в тот же день ответило ему возбуждением дела по статье 126 УК — о похищении человека группой лиц с применением оружия.

    О злоключениях режиссёра едва ли успели забыть. В начале ноября он пересказывал полиции и СМИ боевик с собой в главной роли. Антигероями были двое в балаклавах: нырнули в «Мерседес» у Шалаша Ленина в Сестрорецке, приставили к затылку пистолет и вывезли в лес — копать яму.

    Продюсеру удалось сбежать, и вскоре в кустах бродили сотрудники уголовного розыска. Нашли могилу и черенок от лопаты, но Архипов заявлять о преступлении передумал. Говорил об опасениях за семью и желании разобраться самостоятельно.

    «Фонтанка» рассказывала о масштабе личности и долгах 40-летнего Архипова. Он гендиректор «Медиа-холдинга Инферно», среди его работ, например, фильмы «Грех», «Ёлки-5», «Позывной «Барон».

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