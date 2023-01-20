В Петербурге возбуждено дело о похищении сопродюсера «Ёлок-5»

Петербургский кинорежиссёр и продюсер получил статус потерпевшего в деле о собственном похищении. Два месяца назад Иван Архипов просил полицию «не копаться в его могиле». Об этом стало известно «Фонтанке» 20 января.



Архипов обратился с заявлением в районный следственный отдел СК 18 января. Следствие в тот же день ответило ему возбуждением дела по статье 126 УК — о похищении человека группой лиц с применением оружия.

О злоключениях режиссёра едва ли успели забыть. В начале ноября он пересказывал полиции и СМИ боевик с собой в главной роли. Антигероями были двое в балаклавах: нырнули в «Мерседес» у Шалаша Ленина в Сестрорецке, приставили к затылку пистолет и вывезли в лес — копать яму.