Министр культуры не осознала, мафия похитила, полиция ахнула. Какой бред выкопал кинорежиссер у Шалаша Ленина

Музей В. И. Ленина «Шалаш» Фото: Белинский Юрий, Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Петербург растерян: головорезы осмелились напасть на знакомца Кости Цзю, Романа Путина, Николая Валуева, народных артистов, Героев России, депутатов Госдумы, ветеранов разведки. Однако наш продюсер победил гангстеров, а полицию попросил не беспокоиться. В этом хите сезона «Фонтанка» нашла вырезанные кадры.

Новость о счастливом избавлении от лютой смерти петербургского кинорежиссера и продюсера Ивана Архипова накануне уже облетела прессу. Согласитесь, когда злодеи в черных масках хватают человека, да еще возле Шалаша Ленина, и тащат его в чащу копать себе яму под могилу — это безобразие. Но признаем: если плененный, да еще бывший спецназовец, лупит их по лицам и сбегает от казни — это героика, достойная экрана. К тому же наш ньюсмейкер отказался от услуг уголовного розыска. А вот это уже гордая позиция. Всё же есть в этом шоу что-то недосказанное.



Краткий анонс боевика: согласно официальным пояснениям в полиции, около 14 часов 6 ноября Иван метнулся со съемок на Марсовом поле в Сестрорецк на поиск нового пленэра. Когда из «Мерседеса» он обозревал окрестности, в авто вероломно запрыгнули двое в балаклавах и приставили ему к затылку ствол. Бандиты решили его утопить, но Иван дерзко их отшил: «Лучше меня закопать, у меня есть лопата в багажнике…» Делать нечего, достали инструмент, а режиссеру пришлось рыть себе могилу. Но земля в тех краях — не пух, черенок треснул. Пауза — и вот продюсер уже бьет одному в рыло и оставляет их с черенком. Беспощадные преступники стрелять вдогонку не стали, и вскоре герой звонит в полицию. (В принципе, примерно так Архипов и комментировал СМИ.)



Прискакал уголовный розыск, до ночи они бродили по кустам, промокли, но и нашли ту яму с обломком лопаты. Еще его куртку, откуда торчал мобильник, набитый снимками, — перед тем как кончить Ивана, душегубы, естественно, делали его фото на память заказчику. Ну не селфи же.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Вроде всё сходится. Если не считать, что в час похищения злоумышленники еще и взломали аккаунт режиссера, выставив на его странице чудовищную эпитафию.



Фото: личная страница Ивана Архипова Поделиться Поделиться





Но Иван отверг примитивный жанр подачи заявления. Сначала, мол, сам разберусь, потом поконкретнее: «По причине опасения за жизнь своей семьи» (цитата). Не то чтобы опера после таких приключений сами хотели его прикопать, но сердито растерялись. Между тем на переполох надо смотреть сквозь масштаб личности 39-летнего Ивана Архипова.



Понятно, что это настоящий гендиректор «Медиа-холдинга Инферно». Ежу ясно, что, как сам указывает в соцсетях, — служил в гвардейской Псковской дивизии ВДВ, давно в кинобизнесе, режиссер не только «Елок 5», но и «Греха». Есть — «Позывной Барон», «В шаге от рая». Хотя мало кто знает — еще чуть-чуть, и Архипов возглавил бы целый «Ленфильм».

Важно: уже после назначения гендиректором «Ленфильма» Федора Щербакова, 8 марта этого года на имя министра культуры РФ Любимовой поступила солидная и редкой стилистики просьба поставить на киностудию нового шефа. «Считаем, что благодаря нестандартному подходу, подвижному уму, врожденному обаянию, умению мастерски вести переговоры, дипломатическому наитию, здоровому патриотизму и горящему сердцу, Иван Олегович наиболее подходит для этой должности». Это ладно, а реальные подписанты изумляют конкретно. Весь список из 83 персон внести на «Фонтанку» затруднительно, пришлось выбрать самых «Ух!».



Начнем рейтинг (он у нас есть) с председателя «Всероссийского комитета поддержки Путина В.В.» Романа Путин (с пометкой напротив фамилии: направлено отдельное письмо). И дальше: актеры и чемпионы Тахтаров, Нагибида, Алексей Ягудин (с телефоном вместо подписи); депутаты Госдумы Матвеев, Нилов, Власов, Валуев (с пометками — «через посредников»), герои России Крюков, Володькин, Чухванцев, Звягинцев, Кораблев, Борисов, Махотин (последние четверо — телефоны вместо подписей). Плюс чемпионы, народные артисты, артисты заслуженные (правда, с телефонами вместо подписей). Президенты ассоциаций и гильдий, полковники СВР в отставке, члены Союзов и кавалеры орденов. Даже звезда бокса Константин Цзю, но тоже через посредника.



Мы позвонили некоторым из списка, они пожали плечами. «Я ничего не подписывал» — типичный ответ.

Странно, но министр Ольга Любимова не приняла единственно верного решения. Может быть, она кое-что знала. Допустим, что Иван Архипов много кому должен. По нашим точным данным, одному петербургскому бизнесмену — 12 миллионов рублей (иск уже подан), банкам тоже. По базе УФССП Петербурга, с октября 2021 приставы занимаются взысканием с него налогов и штрафов на 400 тысяч. (Четыре из пяти исполнительных производств начаты в 2022 году). А по Федеральному реестру сведений о банкротствах, Архипов признан банкротом 11 февраля 2021 года. Является должником сразу 4-х банков, суммарная задолженность более 14 миллионов, разбирательство идет в Арбитражном суде. Квартира, земельный участок и несколько компаний выставлены на торги.



Не сразу, но Иван кое-что прокомментировал «Фонтанке». (Накануне, он обвинил нас в бреде — мы же засомневались в сенсационном событии).



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Сегодня наш собеседник добавил, как он, убегая, петлял по лесу, опасаясь стрельбы. Школу не пропьешь. И щемящее: охранники Водоканала, к кому он обратился за помощью, «смеялись ему в лицо». Что касается денег, то отшил нас так: «Я должен, мне должны. Сколько? Зачем вам знать?». А вот и про интригу с «Ленфильмом»: «Не скажу. Не надо это сюда приплетать». А мы уже приплели. Не стирать же.

В данное время Иван Архипов вынужден тратить время на беседу в Следственном комитете. Шума то много, а там возбудились.

Редакция надеется, что при реализации ни один похититель не пострадает.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

