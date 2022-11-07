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    Петербургский режиссер заявил о похищении и вырытой в лесу могиле, но потом передумал

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    Полиция Курортного района со вчерашнего вечера вынужденно участвует в треш-боевике после звонка в 112 петербургского кинорежиссера и генерального директора продюсерской компании.

    39-летний мужчина накануне около шести вечера сообщил, что его похитили неподалеку от музея «Шалаш Ленина», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября. По предварительной информации, звонивший уверял, что в половине четвертого дня к нему в машину «Мерседес-Бенц» сели двое в черных балаклавах. Они якобы наставили на него пистолет и заставили поехать в сторону Приморского шоссе. У леса в районе Сестрорецка неизвестные, которые не выдвигали никаких имущественных требований, вывели его из автомобиля, дали в руки лопату, отвели на полянку и заставили копать яму. Как уверял мужчина, он воспользовался их невнимательностью и сбежал на своей же машине.

    В качестве доказательства он предъявил «Мерседес» и лопату. За те несколько часов, пока следственно-оперативная группа осматривала машину, могилу и всё остальное, что может иметь отношение к делу, режиссер передумал писать заявление о похищении. И якобы заявил, что разберется сам.

    Полицейские также выяснили, что за полтора часа до звонка в социальных сетях режиссера появился пост о его трагической гибели и сборе средств на похороны.

    Проводится проверка.

    Компания заявителя занимается помощью в съемках кинофильмов, сама производит рекламу и клипы. Согласно данным с сайта, видеоролики были сняты для таких исполнителей, как группировка «Ленинград», Филипп Киркоров, Глюкоза.

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