В Петербурге задержали контрактника, который не вернулся в часть после объявления частичной мобилизации

Обвиняемого в дезертирстве задержали в Петербурге сотрудники уголовного розыска.



22-летнего контрактника нашли накануне около девяти вечера на Светлановском проспекте, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января. Он находится в федеральном розыске после того, как 23 сентября без уважительной причины не явился в военную часть на юге страны. Службу молодой человек проходил по контракту.



В розыск контрактника объявили в январе этого года. «Фонтанка» писала, что с начала года сотрудники МВД в Петербурге активно ищут десятки сбежавших из частей военных.

