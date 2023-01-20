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    В Петербурге задержали контрактника, который не вернулся в часть после объявления частичной мобилизации

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    Обвиняемого в дезертирстве задержали в Петербурге сотрудники уголовного розыска.

    22-летнего контрактника нашли накануне около девяти вечера на Светлановском проспекте, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января. Он находится в федеральном розыске после того, как 23 сентября без уважительной причины не явился в военную часть на юге страны. Службу молодой человек проходил по контракту.

    В розыск контрактника объявили в январе этого года. «Фонтанка» писала, что с начала года сотрудники МВД в Петербурге активно ищут десятки сбежавших из частей военных.

    21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация в стране.

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