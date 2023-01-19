Полиция Петербурга разыскивает десятки сбежавших из частей военных

Петербургская полиция начала получать десятки поручений о розыске военных, которые сбежали из своих частей, пишет 19 января 47news. Запросы поступают от Военно-следственного управления по Западному военному округу.

По информации издания, поручения начали присылать в полицию в декабре, но после новогодних праздников запросы продолжили приходить. Пакеты документов, за исключением фамилии и описания обстоятельств, друг друга копируют: против всех фигурантов возбуждены уголовные дела о самовольном оставлении части в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта (часть 3.1 статьи 337 УК РФ).