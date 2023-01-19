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    Полиция Петербурга разыскивает десятки сбежавших из частей военных

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    Петербургская полиция начала получать десятки поручений о розыске военных, которые сбежали из своих частей, пишет 19 января 47news. Запросы поступают от Военно-следственного управления по Западному военному округу.

    По информации издания, поручения начали присылать в полицию в декабре, но после новогодних праздников запросы продолжили приходить. Пакеты документов, за исключением фамилии и описания обстоятельств, друг друга копируют: против всех фигурантов возбуждены уголовные дела о самовольном оставлении части в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта (часть 3.1 статьи 337 УК РФ).

    47news рассказывает и о конкретных примерах дел. Например, в середине декабря полиции Приморского района Петербурга поручили искать 32-летнего военного, который 18 ноября ушел из воинской части под Сертолово. Мужчину задержали 30 декабря, но, судя по всему, арестовывать не стали, отпустив под подписку о невыезде.

    Второго военного, который тоже пропал во второй половине ноября, объявили в розыск буквально на днях. Причина проста: 7 декабря он сам пришел в военное следствие на Шпалерной улице. Его отпустили под подписку, но 47-летний мужчина внезапно ушел со связи. Подавать в розыск решили уже после этого.

    В пресс-службе Военного следственного управления СК по Западному военному округу выбор меры пресечения журналистам устно комментировать не стали и попросили оформить запрос в письменной форме.

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