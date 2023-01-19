В России запретили выдавать гранты артистам, причастным к экстремизму и терроризму

Правительство РФ утвердило постановление, запрещающее выдавать гранты музыкальным и театральным коллективам, причастным к экстремизму, терроризму и распространению оружия массового уничтожения. Документ 19 января опубликован на портале правовой информации.
Речь идет «о предоставлении субсидий из федерального бюджета независимым НКО на оказание господдержки (грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов».
Кроме того, организация, которой выдают грант, не может быть зарегистрирована за рубежом и не должна иметь задолженностей перед государством по налогам и штрафам. Также она не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, но ей следует быть готовой к финансовой проверке.
В перечне террористов и экстремистов от Росфинмониторинга указано 538 организаций и 12,7 тысячи физлиц.