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    К преемнику McDonald's идут с исками. ТЦ хотят расставания, но не могут

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    Сеть «Вкусно – и точка» получает иски от торговых комплексов об оплате аренды. Проблема возникла не сейчас, а во время ухода McDonald's. Всего с апреля 2022 года компания получила 19 исков.

    Так, ООО «Строительная компания Бриз» (торговый комплекс «Галерея») подало два иска к «Вкусно — и точка». Речь идет о неустойке по договорам аренды и задолженности по платежам. Также поступили другие владельцы ТЦ не только в Петербурге, но и в других городах России. Подробности – в карточках «Фонтанки».

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