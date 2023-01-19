К преемнику McDonald's идут с исками. ТЦ хотят расставания, но не могут

Сеть «Вкусно – и точка» получает иски от торговых комплексов об оплате аренды. Проблема возникла не сейчас, а во время ухода McDonald's. Всего с апреля 2022 года компания получила 19 исков.



Так, ООО «Строительная компания Бриз» (торговый комплекс «Галерея») подало два иска к «Вкусно — и точка». Речь идет о неустойке по договорам аренды и задолженности по платежам. Также поступили другие владельцы ТЦ не только в Петербурге, но и в других городах России. Подробности – в карточках «Фонтанки».