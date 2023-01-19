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    Франция бунтует против пенсионной реформы. Полиция применяет газ, а Макрону все равно

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    Десятки тысяч жителей французских городов вышли на улицы, протестуя против пенсионной реформы, которую намерено принять правительство. Шествия организовали восемь крупнейших профсоюзов страны.

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    Участие принимают люди разных возрастов, в том числе студенты и те, кто уже вышел на пенсию. Le Monde пишет, что марш в Париже начался днем 19 января на площади Республики. Сообщается, что в столице собралось до 400 тысяч человек. Люди идут с плакатами, выкрикивают лозунги и поют песни.

    «Эта реформа несправедлива и нацелена на самых бедных и женщин», — цитирует одну из протестующих канал France24.

    «Я начал работать, когда мне было 16, а сейчас мне 37. Когда это прекратится? Смогу ли я когда-нибудь получить пользу от выхода на пенсию для себя и моей семьи?» — возмущается другой парижанин.

    Без инцидентов не обошлось. Неизвестные в черном атаковали полицейских. Те ответили гранатами со слезоточивым газом. Есть информация о нескольких арестах.

    Корреспондент РИА Новости отмечает, что забастовка в Париже вызвала серьезные перебои в работе наземного транспорта, метро, пригородных и региональных поездов.

    Другие города тоже бастуют. «Это чудовищно. Я не видел такой демонстрации со времен борьбы против предыдущей пенсионной реформы», — говорит один из активистов в Марселе, где собралось от 26 тысяч (по данным полиции) до 145 тысяч человек (по данным профсоюзов).

    Похожая «война цифр» наблюдается практически везде. Десятки тысяч людей протестовали в Лионе, Нанте, Ренне, Бордо, Тулузе и других городах. Судя по кадрам из Парижа, хотя на улицах уже и стемнело, но расходиться демонстранты не торопятся.

    Фото: Скриншот трансляции с YouTube
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    Тем временем президент Эммануэль Макрон заявил, что реформа была «демократически преподнесена и утверждена» и является «прежде всего справедливой и ответственной». По его словам, правительство в любом случае проведет реформу и будет делать это «с уважением, в духе диалога и ответственности».

    Пенсионная реформа во Франции должна стартовать с 1 сентября. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

    Фото: Скриншот трансляции с YouTube

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