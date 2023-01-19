Стихия пришла в Петербург. Она валит деревья и создает пробки, но все еще впереди

Разгулявшийся в Петербурге ветер не остановился на лесах и принялся за «тяжелую артиллерию». Во Фрунзенском районе напора стихии не выдержало большое дерево, из-за чего собралась плотная пробка.

На набережной Обводного канала, на углу дома 42, перед автовокзалом, ветром свалило большой тополь, сообщают «Фонтанке» читатели. Дерево перегородило тротуар и две полосы проезжей части. Задело также ехавший мимо автомобиль Skoda, но не сильно, добавляют в телеграм-канале «Мегаполис».