Стихия пришла в Петербург. Она валит деревья и создает пробки, но все еще впереди

Читатель «Фонтанки» Владимир
Разгулявшийся в Петербурге ветер не остановился на лесах и принялся за «тяжелую артиллерию». Во Фрунзенском районе напора стихии не выдержало большое дерево, из-за чего собралась плотная пробка.
На набережной Обводного канала, на углу дома 42, перед автовокзалом, ветром свалило большой тополь, сообщают «Фонтанке» читатели. Дерево перегородило тротуар и две полосы проезжей части. Задело также ехавший мимо автомобиль Skoda, но не сильно, добавляют в телеграм-канале «Мегаполис».
По данным «Яндекс.Пробок», из-за ЧП на набережной скопился плотный затор от Боровой улицы. На кадрах, снятых читателем, видно, что на месте уже работают сотрудники МЧС.
Несколькими часами ранее на Кавалергардской улице на припаркованные автомобили упали леса. А между тем синоптики обещают, что ветер в Петербурге еще усилится. Начиная с 15–18 часов ожидаются порывы до 17–20 м/с.