В Петербурге первый дом смог заключить договор на вывоз мусора не по нормативу, а по реальному объему

ТСЖ дома на Большеохтинском проспекте стало первым в Петербурге подписавшим с Невским экологическим оператором договор на обращение с отходами по новой схеме. Плата высчитывается не по среднему нормативу, а по реальному количеству мусора, который вывезли.
Подписание договора «Фонтанке» 19 января подтвердили в НЭО. По данным нашего издания, речь идет о доме № 16 по Большеохтинскому проспекту: судя по информации на портале «Дом.Минжкх», это 16-этажный дом 2005 года постройки на сотню квартир. Управляет им ТСЖ «Большая Охта».
НЭО пояснил, что управляющая организация прошла все процедуры по согласованию, а контейнерная площадка соответствует всем требованиям порядка накопления отходов, там организован раздельный сбор. Сама площадка находится на закрытой территории, которая является частью общедомового имущества.
При этом решение о переходе на «фактическую» форму договора должны принимать собственники жилья, исходя из того, выгоднее она норматива в их конкретном случае или нет. Это зависит и от количества квартир, и от их площади, и от того, какой на данный момент действует норматив накопления — он может пересматриваться.
«Фонтанка» рассказывала о том, что некоторые ТСЖ провели расчеты и пришли к выводу, что в их случае фактически вывозится меньше отходов, чем получается по нормативу. Они пытаются через суд перейти на фактическую форму оплаты, для чего надо соблюсти ряд требований. В частности, мусор в контейнеры должен попадать только от жителей конкретного дома, что предполагает закрытую площадку. Кроме того, необходима организация раздельного сбора.