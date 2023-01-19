В Петербурге первый дом смог заключить договор на вывоз мусора не по нормативу, а по реальному объему

ТСЖ дома на Большеохтинском проспекте стало первым в Петербурге подписавшим с Невским экологическим оператором договор на обращение с отходами по новой схеме. Плата высчитывается не по среднему нормативу, а по реальному количеству мусора, который вывезли.

Подписание договора «Фонтанке» 19 января подтвердили в НЭО. По данным нашего издания, речь идет о доме № 16 по Большеохтинскому проспекту: судя по информации на портале «Дом.Минжкх», это 16-этажный дом 2005 года постройки на сотню квартир. Управляет им ТСЖ «Большая Охта».



НЭО пояснил, что управляющая организация прошла все процедуры по согласованию, а контейнерная площадка соответствует всем требованиям порядка накопления отходов, там организован раздельный сбор. Сама площадка находится на закрытой территории, которая является частью общедомового имущества.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



