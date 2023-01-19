Иностранцев, продававших наркотики дедовским способом, задержали в Петербурге

КОНи нашли в Петербурге группу, которая продавала наркотики, глядя клиентам в лицо.



Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух уроженцев Таджикистана 17 января, стало известно «Фонтанке» 19 января. Один из них уже натурализовался в России, второй с 2019 года — нелегальный мигрант.



Их подозревают в незаконном обороте наркотиков контактным способом. Во время задержания у мужчин изъяли три пакета с разными наркотиками общим весом 700 граммов.



Было возбуждено уголовное дело. Также оперативники установили причастность задержанных к возбужденным еще в прошлом году делам.

