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    Иностранцев, продававших наркотики дедовским способом, задержали в Петербурге

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    КОНи нашли в Петербурге группу, которая продавала наркотики, глядя клиентам в лицо.

    Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух уроженцев Таджикистана 17 января, стало известно «Фонтанке» 19 января. Один из них уже натурализовался в России, второй с 2019 года — нелегальный мигрант.

    Их подозревают в незаконном обороте наркотиков контактным способом. Во время задержания у мужчин изъяли три пакета с разными наркотиками общим весом 700 граммов.

    Было возбуждено уголовное дело. Также оперативники установили причастность задержанных к возбужденным еще в прошлом году делам.

    Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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