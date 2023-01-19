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    Псевдоним – «Невский». В Петербурге представили новый трамвай

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    Три секции, две кабины – в Петербурге показали новый трамвай, произведенный в рамках большого контракта администрации города на федеральные деньги. Презентация прошла на Невском заводе электрического транспорта им. Ф. А. Пироцкого. Завод – производственная площадка ПК «Транспортные системы» на базе Октябрьского электровагоноремонтного завода.

    Именно здесь выпускают уже известные горожанам трамваи «Витязь-Ленинград», «Богатырь-М» и троллейбус «Адмирал». Несколько других моделей уходят в других регионы.

    Новый трамвай был изготовлен по техническому заданию Горэлектротранса.

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