Псевдоним – «Невский». В Петербурге представили новый трамвай

Три секции, две кабины – в Петербурге показали новый трамвай, произведенный в рамках большого контракта администрации города на федеральные деньги. Презентация прошла на Невском заводе электрического транспорта им. Ф. А. Пироцкого. Завод – производственная площадка ПК «Транспортные системы» на базе Октябрьского электровагоноремонтного завода.



Именно здесь выпускают уже известные горожанам трамваи «Витязь-Ленинград», «Богатырь-М» и троллейбус «Адмирал». Несколько других моделей уходят в других регионы.

Новый трамвай был изготовлен по техническому заданию Горэлектротранса.

