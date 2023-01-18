Для сохранения духовно-нравственных ценностей в Госдуме создали специальную группу

В Госдуме создали межфракционную рабочую группу, которая будет заниматься сохранением духовно-нравственных ценностей. Ее главой стала вице-спикер Анна Кузнецова, сообщает 18 января ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.
По словам собеседника агентства, в группу вошли 22 депутата от всех фракций. Она будет работать над «законодательной реализацией государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Заседания планируют проводить минимум раз в три месяца.
Группа должна будет анализировать проблемы и риски в сфере укрепления и сохранения традиционных ценностей, следить за правоприменительной практикой и предлагать, как можно улучшить законодательство.
В ноябре президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по отношению к нравственно-духовным ценностям. В их числе названы жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы и крепкая семья.