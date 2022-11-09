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    Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей

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    Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей утвердил президент России Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации 9 ноября и вступает в силу со дня его подписания.

    Проект указа на общественное обсуждение в январе выносило министерство культуры РФ. Согласно документу, российское общество стоит перед лицом глобального ценностного кризиса, угрозу несет деятельность экстремистов, террористов, США и их союзников, ТНК и иностранных НКО.

    В качестве традиционных ценностей в документе указаны жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение России, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов государства.

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