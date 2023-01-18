Проходит реабилитацию. Друг Удовиченко рассказал о состоянии актрисы

Актриса Лариса Удовиченко проходит реабилитацию после успешной операции на позвоночнике, которую перенесла в декабре. Об этом 18 января заявил ее друг — артист Эвклид Кюрдзидис.



Эту информацию Кюрдзидис раскрыл с позволения самой Удовиченко, рассказал он в беседе с ТАСС. По словам директора Гильдии актеров кино России Валерии Гущиной, актриса находится дома, а не в больнице.



Ранее 67-летняя Удовиченко отказалась от выступления в ряде спектаклей, и СМИ забили тревогу: сообщалось, что она «попала в больницу с переломом позвоночника».

