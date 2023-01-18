Клишас заявил, что идея запретить работать на госслужбе тем, кто не служил в армии, «нуждается в тщательной проработке»

Российское законодательство уже предусматривает временное ограничение прав граждан на поступление на госслужбу, если они не служили в армии без оснований. Возможность более серьезных мер требует проработки, заявил 18 января глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем телеграм-канале.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что при занятии государственных должностей необходимо иметь военно-учетную специальность и отслужить в армии. По его словам, в будущем необходимо принимать все кадровые решения с учетом этих факторов — при выборах депутатов в Госдуму, занятии должностей в судебной системе и в органах прокуратуры.

