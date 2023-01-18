Клишас заявил, что идея запретить работать на госслужбе тем, кто не служил в армии, «нуждается в тщательной проработке»

Российское законодательство уже предусматривает временное ограничение прав граждан на поступление на госслужбу, если они не служили в армии без оснований. Возможность более серьезных мер требует проработки, заявил 18 января глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем телеграм-канале.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что при занятии государственных должностей необходимо иметь военно-учетную специальность и отслужить в армии. По его словам, в будущем необходимо принимать все кадровые решения с учетом этих факторов — при выборах депутатов в Госдуму, занятии должностей в судебной системе и в органах прокуратуры.
Клишас отметил, что, согласно действующему законодательству, те, кто не служил в армии без оснований, не смогут поступить на государственную и муниципальную службу в течение 10 лет. При этом Конституционный суд уже указывал на неконституционность нормативного закрепления бессрочного запрета. Кроме того, закон не предусматривает возможность ограничения избирательных прав граждан в зависимости от факта прохождения ими военной службы.
Сенатор считает, что идея Володина «нуждается в тщательной проработке». «Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», — пишет он.