Володин предложил брать на госслужбу только тех, кто служил в армии и имеет военно-учетную специальность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при занятии государственных должностей необходимо иметь военно-учетную специальность и отслужить в армии. Об этом 17 января он заявил в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

Володин считает, что в будущем необходимо принимать все кадровые решения с учетом этих факторов — при выборах депутатов в Госдуму, занятии должностей в судебной системе и в органах прокуратуры.

Так будет создана система кадровых лифтов, где «каждый человек, независимо от того, где он работает, может и должен защищать» страну.