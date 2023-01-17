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    Володин предложил брать на госслужбу только тех, кто служил в армии и имеет военно-учетную специальность

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при занятии государственных должностей необходимо иметь военно-учетную специальность и отслужить в армии. Об этом 17 января он заявил в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

    Володин считает, что в будущем необходимо принимать все кадровые решения с учетом этих факторов — при выборах депутатов в Госдуму, занятии должностей в судебной системе и в органах прокуратуры.

    Так будет создана система кадровых лифтов, где «каждый человек, независимо от того, где он работает, может и должен защищать» страну.

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    Комментарии 61

    Nikkolas17 Янв 2023 в 16:52
    У нас есть отправляющиеся в запас с категорией В - которые не служат и не имеют вус - астматики, близорукие и прочие ограниченно годные, которых в мирное время не идут служить и не привлекаются к сборам.
    Правильно ли я понимаю что они будут ограничены в правах и не годные к гос.службе?
    Другая ситуация - а что с теми кто идет по пути альтернативной гражданской службе? У них вус тоже нет. И как они будут агс проходить?
    На сколько я помню идея брать на госслужбу только служивших с 2000-г в головах депутатов, и её успешно до этого времени топили.
    +1−1
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