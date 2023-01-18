«Является избыточным». Правительство отказалось добавлять выходной в декабре

Правительство РФ не поддержало законопроект об установлении 31 декабря официальным выходным днём. Об этом со ссылкой на решение кабмина и соответствующий документ 18 января сообщает ТАСС.



Как говорится в отзыве правительства, в 2022 году 31 декабря в России было выходным днём, в 2023 году будет так же из-за календаря. Подобные переносы обсуждаются и утверждаются в каждом конкретном случае. «Таким образом, предлагаемое в настоящее время является избыточным», — заключили в кабмине.



В пояснительной же записке к документу говорилось, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, «то трудовые функции выполняются не в полном объёме», поскольку многие работники берут в этот день отгулы, оформляют отпуска и так далее.

