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    «Является избыточным». Правительство отказалось добавлять выходной в декабре

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    Правительство РФ не поддержало законопроект об установлении 31 декабря официальным выходным днём. Об этом со ссылкой на решение кабмина и соответствующий документ 18 января сообщает ТАСС.

    Как говорится в отзыве правительства, в 2022 году 31 декабря в России было выходным днём, в 2023 году будет так же из-за календаря. Подобные переносы обсуждаются и утверждаются в каждом конкретном случае. «Таким образом, предлагаемое в настоящее время является избыточным», — заключили в кабмине.

    В пояснительной же записке к документу говорилось, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, «то трудовые функции выполняются не в полном объёме», поскольку многие работники берут в этот день отгулы, оформляют отпуска и так далее.

    В конце прошлого года стало известно, что в Госдуме РФ собираются рассмотреть законопроект, предполагающий установить в России 31 декабря официальным выходным днём.

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    Комментарии 8

    27442868418 Янв 2023 в 19:20
    Лучше уж 25.
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