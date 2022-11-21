Госдума может рассмотреть законопроект о выходном дне 31 декабря. Что вы об этом думаете?

В Госдуме собираются рассмотреть законопроект, предполагающий установить 31 декабря выходной день, сообщает 21 ноября РИА Новости.



«Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим», — заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.



31 декабря может стать выходным вместо 8 января. Законопроект об изменениях в Трудовой кодекс внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР в декабре 2020 года. Согласно пояснительной записке, новый график предлагается ввести 1 января 2024.

