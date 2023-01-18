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    В Петербурге пройдёт Ярмарка профессий для подростков с инвалидностью и без

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    Петербургская Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ проведёт первую в наступившем году Ярмарку профессий. На неё приглашаются молодые люди от 14 до 18 лет, имеющие инвалидность и без таковой.

    На Ярмарке участники смогут узнать больше о современных и востребованных профессиях ближайшего десятилетия. Запланированы дискуссии на актуальные темы и презентации компаний-работодателей. Представители различных предприятий и учебных учреждений, а также активисты и фриланс-работники расскажут о своих компаниях и проектах.

    «Ребята смогут из первых уст услышать об особенностях и условиях работы в каждой из этих областей, перспективах развития и задать интересующие вопросы представителю той или иной фирмы», - рассказали организаторы.

    Ярмарка профессий пройдёт 25 января в центральном офисе ГАООРДИ на проспекте Обуховской Обороны, 199. Он полностью оборудован доступной средой для людей с нарушениями передвижения и является социально-значимым объектом Санкт-Петербурга, а это значит, что те, кому необходимо, смогут воспользоваться услугой социального такси.

    В Ассоциации обращают внимание, что количество мест ограничено, поэтому, чтобы посетить Ярмарку необходимо заранее зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.

    Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» была основана в 1992 году. Ассоциация является одной из первых крупных родительских организаций в Санкт-Петербурге и в России. Ее создатели – родители детей с особенностями развития, которые решили работать вместе, чтобы достичь успеха в защите прав своих детей.

    Ассоциация на протяжении 30 лет оказывает помощь детям, молодым людям с инвалидностью и их семьям. ГАООРДИ объединяет общественные организации родителей детей с инвалидностью, а также с редкими и генетическими заболеваниями, и представляет их интересы в общественных, координационных и экспертных советах при исполнительных и законодательных органах власти РФ.

    С 2016 года входит в Реестр поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга.

    Среди проектов Ассоциации: первый в России «Дом сопровождаемого проживания», служба помощи людям с БАС (боковой амиотрофический склероз), программа трудоустройства людей с инвалидностью, проект «Передышка Плюс», организация социально-культурных и досуговых мероприятий для молодых людей с особыми потребностями и их близких, и другие.

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