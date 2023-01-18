В Петербурге пройдёт Ярмарка профессий для подростков с инвалидностью и без

Петербургская Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ проведёт первую в наступившем году Ярмарку профессий. На неё приглашаются молодые люди от 14 до 18 лет, имеющие инвалидность и без таковой.
На Ярмарке участники смогут узнать больше о современных и востребованных профессиях ближайшего десятилетия. Запланированы дискуссии на актуальные темы и презентации компаний-работодателей. Представители различных предприятий и учебных учреждений, а также активисты и фриланс-работники расскажут о своих компаниях и проектах.
«Ребята смогут из первых уст услышать об особенностях и условиях работы в каждой из этих областей, перспективах развития и задать интересующие вопросы представителю той или иной фирмы», - рассказали организаторы.
Ярмарка профессий пройдёт 25 января в центральном офисе ГАООРДИ на проспекте Обуховской Обороны, 199. Он полностью оборудован доступной средой для людей с нарушениями передвижения и является социально-значимым объектом Санкт-Петербурга, а это значит, что те, кому необходимо, смогут воспользоваться услугой социального такси.
В Ассоциации обращают внимание, что количество мест ограничено, поэтому, чтобы посетить Ярмарку необходимо заранее зарегистрироваться. Сделать это можно здесь.