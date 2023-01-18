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    Тело все еще лежит в огороде. Очевидцы рассказали о ликвидации сбежавшего военного под Липецком

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    Стали известны подробности ликвидации сбежавшего из зоны боевых действий военнослужащего Дмитрия Перова. Спецназовцы настигли 31-летнего мужчину в огороде села Новоуглянка Липецкой области. Тело военного осталось лежать на земле, сообщает 18 января портал Gorod48.ru.

    Дмитрия застрелили в 10:40. Это произошло практически на глазах у соседа его семьи.

    Фото: gorod48.ru
    Фото: gorod48.ru
    Фото: gorod48.ru
    Фото: gorod48.ru
    Фото: gorod48.ru
    Фото: gorod48.ru
    Фото: gorod48.ru
    Фото: gorod48.ru
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    «Я видел, как Дмитрий вышел из своего дома. Его, видимо, уже поджидали. За ним бросился мужчина в военном. Я не могу вам сказать, стрелял ли в него Дмитрий. Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия. Дальше я уже ничего не видел», — рассказал очевидец.

    Односельчане характеризуют Дмитрия как хорошего, но своеобразного парня. В зону боевых действий он отправился в качестве добровольца. 13 января он якобы взял автомат, патроны к нему и гранаты, после чего покинул воинскую часть в зоне СВО. 17 декабря его заметили в Воронеже, где живет его мама. Силовики предположили, что дальше он может поехать в Липецкую область, в родительский дом.

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