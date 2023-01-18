В Липецкой области застрелили военнослужащего, покинувшего часть в зоне боевых действий

Силовики нашли и ликвидировали 31-летнего военнослужащего, который самовольно покинул расположение части в зоне боевых действий, прихватив с собой боеприпасы. Об этом 18 января сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области.



«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

Перов ушел из части 13 января. С собой он взял автомат, 5 магазинов и гранаты. По информации Telegram-каналов, с фронта он вернулся домой, к маме.