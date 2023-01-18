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    В Липецкой области застрелили военнослужащего, покинувшего часть в зоне боевых действий

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    74 комментария

    Силовики нашли и ликвидировали 31-летнего военнослужащего, который самовольно покинул расположение части в зоне боевых действий, прихватив с собой боеприпасы. Об этом 18 января сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области.

    «Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

    Перов ушел из части 13 января. С собой он взял автомат, 5 магазинов и гранаты. По информации Telegram-каналов, с фронта он вернулся домой, к маме.

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    Комментарии 74

    Vasya1118 Янв 2023 в 14:25
    "с фронта он вернулся домой, к маме"©.
    __________
    Как же всё-таки верстатель новостей фонтанки, любит подкинуть антироссийское настрой для читателей. А редактор поддерживает и пропускает.
    Во-первых, не вернулся, а СБЕЖАЛ.
    Во-вторых, не к маме, а В ТЫЛ, с расчётом спрятаться за спинами освободителей от неонацистов русских территорий. При этом предав защитников Отечества и интересы Родины.
    Хотя, понимание Отечество и Родина, было явно не для него.
    +1−7
    rumet18 Янв 2023 в 14:23
    Не ясно сколько лет парню, вероятно, совсем молодой.. сейчас 20-25 летние такие инфантилы, тиктокеры..
    Просто околонулевой жизненный опыт. Ещё одна жертва чужого старческого маразма в отсиликоненной и подштопанной пласт.хирургами голове.
    +1−0
    27444423618 Янв 2023 в 14:07
    Жалко парня, не все мобилизованные были готовы и морально, и физически воевать , бедная мама -горе горькое
    +4−1
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