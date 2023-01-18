В Госдуме предложили штрафовать за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы РФ одобрил введение в России штрафов за неправильное обращение с навозом. Об этом 18 января сообщает РИА Новости.



Данный законопроект рассматривался нижней палатой парламента ещё в прошлом году. Тогда депутаты проголосовали за него в первом чтении. Представитель фракции КПРФ Владимир Кашин говорил о важности учёта навоза, но призывал не бюрократизировать этот процесс.



Согласно документу, за несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается наказывать штрафом в размере от 30 до 450 тыс. рублей.

