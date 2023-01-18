    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, южн

    754мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd68.66eur74.26
    ТЕМА ДНЯ

    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    В Госдуме предложили штрафовать за неправильное обращение с навозом

    4109
    17 комментариев

    Комитет Госдумы РФ одобрил введение в России штрафов за неправильное обращение с навозом. Об этом 18 января сообщает РИА Новости.

    Данный законопроект рассматривался нижней палатой парламента ещё в прошлом году. Тогда депутаты проголосовали за него в первом чтении. Представитель фракции КПРФ Владимир Кашин говорил о важности учёта навоза, но призывал не бюрократизировать этот процесс.

    Согласно документу, за несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается наказывать штрафом в размере от 30 до 450 тыс. рублей.

    «Фонтанка» рассказывала, как в конце декабря в Якутии представили гигантский символ 2023 года в виде зайца, выполненного из навоза.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГосдумаЗаконопроектНавозШтраф
    ЛАЙК3
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close