В Театре Поколений выпускают театральный хоррор по сказочной «Русалке»

20, 21 и 22 января в Театре Поколений пройдут премьерные показы спектакля Руслана Кацагаджиева «Русалки». В спектакле переплетаются элементы драматического и пластического театра, а эстетика спектакля основана на ритуалах и песнях восточных славян.

Литературная основа спектакля — повесть «Русалка», написанная и опубликованная в 1829 году Орестом Сомовым. Произведение считается одной из первых русских литературных авторских сказок. По образцу западноевропейских авторских сказок «Русалка» сочетала авторские идеи и мотивы славянского фольклора и мифологии. Уроженец Харьковского наместничества Орест Сомов вплетал в свои произведения украинский фольклор, литературоведы считаю его одним из предшественников Гоголя.

«Русалки» — это «театральный хоррор», страшная, но очень интересная сказка для всей семьи, финал которой оставляет надежду на настоящую справедливость», — рассказывают создатели спектакля.

В Театре Поколений рассказывают, что спектакль предназначен для совместного просмотра, так как он сосредоточен на важных для «юных» темах: первая влюбленность, романтические отношения, предательство, отношения с родителями, попытка уйти в колдовской мир как способ спрятаться от реальности.



Народные и современные композиции прозвучат в живом исполнении в обработке композитора и музыканта Павла Михеева.



После спектакля пройдет обсуждение с авторами постановки.



Спектакль рекомендован к семейному просмотру. 12+

