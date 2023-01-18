Граф Козлов сослан в колонию после «дуэли» с мясником у кабака в Петербурге

Петербуржец со звучным и запоминающимся именем Граф Иванович Козлов получил 3,5 года колонии строгого режима за поножовщину у бара в Красном Селе. Майским вечером Граф воткнул нож в грудь мясника, приехавшего работать из Узбекистана. Суд признал 36-летнего Козлова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 18 января сообщает городская прокуратура.



Суд установил, что поздним вечером 2 мая у бара на проспекте Ленина, 61 к.1 Граф Козлов ударил потерпевшего в грудь ножом, после чего выбросил орудие преступления. Его задержали уже в конце лета.