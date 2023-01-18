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    Граф Козлов сослан в колонию после «дуэли» с мясником у кабака в Петербурге

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    9 комментариев

    Петербуржец со звучным и запоминающимся именем Граф Иванович Козлов получил 3,5 года колонии строгого режима за поножовщину у бара в Красном Селе. Майским вечером Граф воткнул нож в грудь мясника, приехавшего работать из Узбекистана. Суд признал 36-летнего Козлова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 18 января сообщает городская прокуратура.

    Суд установил, что поздним вечером 2 мая у бара на проспекте Ленина, 61 к.1 Граф Козлов ударил потерпевшего в грудь ножом, после чего выбросил орудие преступления. Его задержали уже в конце лета.

    Полиция показывала кадры драки. На них — группа южных мужчин и подозреваемый, который ткнул клинком одного из оппонентов. Что удивительно, тот даже не сразу заметил, что его ранили.

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    Комментарии 9

    Музыкант18 Янв 2023 в 14:33
    Что у родителей в голове? Так назвать ребёнка могут не только все(с) приходится верить что психические заболевания передаются по наследству.
    +1−1
    Dmitry Antonov18 Янв 2023 в 14:02
    "Полиция показывала кадры драки. На них — группа южных мужчин и подозреваемый, который ткнул клинком одного из оппонентов".
    О какой дуэли может идти речь, если оппоненты Козлова составляли целую группу?
    +0−0
    piterez18 Янв 2023 в 13:52
    Граф защищал честь и достоинство дамы....? Нож против топора мясника.....? На шпагах было бы достойное...
    +0−0
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