В Петербурге задержали мужчину, всадившего нож в мясника

Сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали ранее судимого за убийство 36-летнего жителя Псковской области. Мужчина подозревается в том, что устроил поножовщину в баре на проспекте Ленина в Красном Селе 3 месяца назад. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 3 мая в полицию поступило сообщение о конфликте, в ходе которого 33-летний мясник местного рынка получил удар ножом в грудь. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Главк показал видео инцидента. На кадрах видно, как подозреваемый выходит из бара, за ним следует целая группа бородатых брюнетов. Тут пскович выхватывает нож и резко выбрасывает руку вперед, попадая в грудь самому высокому из оппонентов. Любопытно, что тот сначала даже не понял, что его ранили.

По данному факту было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый процессуально задержан и ожидает избрания меры пресечения.