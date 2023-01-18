Крушение вертолета под Киевом — погибли дети и руководство МВД Украины. Что известно на данный момент?

При авиакатастрофе в Броварах Киевской области до 18 человек увеличилось число погибших, в том числе и трое детей. Пострадали 26 человек — среди них 12 детей. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Также погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Они находились в вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который упал около детского сада.