Крушение вертолета под Киевом — погибли дети и руководство МВД Украины. Что известно на данный момент?

При авиакатастрофе в Броварах Киевской области до 18 человек увеличилось число погибших, в том числе и трое детей. Пострадали 26 человек — среди них 12 детей. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Также погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Они находились в вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который упал около детского сада.
Как уточняет РИА Новости, украинское МВД среди причин авиакрушения рассматривает нарушение правил безопасности, неисправность техники или диверсию.
Ранее сообщалось, что погибли 16 человек. В момент крушения вертолета в детском саду находились дети и сотрудники учреждения.