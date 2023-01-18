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    Крушение вертолета под Киевом — погибли дети и руководство МВД Украины. Что известно на данный момент?

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    29 комментариев

    При авиакатастрофе в Броварах Киевской области до 18 человек увеличилось число погибших, в том числе и трое детей. Пострадали 26 человек — среди них 12 детей. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    Также погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Они находились в вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который упал около детского сада.

    Как уточняет РИА Новости, украинское МВД среди причин авиакрушения рассматривает нарушение правил безопасности, неисправность техники или диверсию.


    Ранее сообщалось, что погибли 16 человек. В момент крушения вертолета в детском саду находились дети и сотрудники учреждения.

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    Комментарии 29

    Vasya1118 Янв 2023 в 14:06
    Ждём освещения происшествия теперь уже от Жданова.
    Люся спалилася.
    +2−1
    sektor718 Янв 2023 в 13:43
    Искренне жаль детишек.
    Уж они точно ни при чем.
    +9−0
    baddanZer18 Янв 2023 в 13:30
    На месте падения вертолёта в Броварах найдены маринованные помидоры, баклажаны, много стекла и другие поражающие элементы украинского ПВО. Теперь эксперты пытаются понять: отработала это местная противовоздушная оборона или глава МВД Украины как обычно перевозил тëщины консервы в свою резиденцию.
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