В Японии 13-летняя школьница убила мать из-за смартфона

В японской префектуре Сидзуока 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.





Полиция нашла тело женщины в понедельник в спальне. Девочка во время допроса призналась в убийстве. Она рассказала о проблемах с матерью из-за телефона.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что у ребенка возник конфликт на почве использования смартфона, и она подкараулила мать, когда та уснет. На теле у убитой японки зафиксировали множественные ножевые ранения, из дома изъяли окровавленный нож.