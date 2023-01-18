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    В Японии 13-летняя школьница убила мать из-за смартфона

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    10 комментариев

    В японской префектуре Сидзуока 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.


    Полиция нашла тело женщины в понедельник в спальне. Девочка во время допроса призналась в убийстве. Она рассказала о проблемах с матерью из-за телефона.

    Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что у ребенка возник конфликт на почве использования смартфона, и она подкараулила мать, когда та уснет. На теле у убитой японки зафиксировали множественные ножевые ранения, из дома изъяли окровавленный нож.

    Полиция продолжает расследование. Из-за того, что девочка не достигла 14-летнего возраста, когда возможно уголовное преследование, ее поместили в учреждение по работе с детьми из проблемных семей или нуждающихся в помощи.

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    ЯпонияДетиСмартфонУбийство
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    Комментарии 10

    triton197718 Янв 2023 в 10:21
    "Звонок" - был такой довольно известный японский фильм ужасов, в котором фигурировал как телефон, так и девочка, правда в несколько иной, "призрачной" ипостаси.
    +0−0
    barboter18 Янв 2023 в 10:14
    Скрепно! Духовно! Глубинный народ не может отойти от праздников.

    А... это в Японии. Ну бывает, что ж поделать.
    +4−1
    Dud18 Янв 2023 в 09:51
    ... зачем я это прочитал... как теперь жить????
    )))
    +0−1
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