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    Житель Краснодарского края получил пожизненный срок за убийство бабушки и внучки ножницами

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    1 комментарий

    Житель Краснодарского края убил ножницами бабушку и ее несовершеннолетнюю внучку, перед этим украв у пожилой женщины деньги. Суд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы.

    Как сообщает 17 января, прокуратура региона, преступление произошло летом 2020 года в Апшеронске. В мае мужчина был в гостях у 61-летней женщины и похитил у нее 37 тысяч рублей. А 19 июня снова наведался к знакомой домой. Между ними возник конфликт, который подогрел алкоголь. Сначала он ударил женщину ножницами в шею, а когда в комнату забежала 13-летняя внучка и начала кричать, что вызовет полицию, то убил ножницами и ребенка. Обе потерпевшие скончались на месте происшествия.

    Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным в краже и убийстве двух лиц и приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

    Приговор не вступил в законную силу.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!18 Янв 2023 в 00:15
    ничего не потерянно.
    сначала к пригожину а затем и в думу даже.
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