Житель Краснодарского края получил пожизненный срок за убийство бабушки и внучки ножницами

Житель Краснодарского края убил ножницами бабушку и ее несовершеннолетнюю внучку, перед этим украв у пожилой женщины деньги. Суд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы.



Как сообщает 17 января, прокуратура региона, преступление произошло летом 2020 года в Апшеронске. В мае мужчина был в гостях у 61-летней женщины и похитил у нее 37 тысяч рублей. А 19 июня снова наведался к знакомой домой. Между ними возник конфликт, который подогрел алкоголь. Сначала он ударил женщину ножницами в шею, а когда в комнату забежала 13-летняя внучка и начала кричать, что вызовет полицию, то убил ножницами и ребенка. Обе потерпевшие скончались на месте происшествия.