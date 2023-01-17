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    «Не принцесса, королевна»: в Москве похоронили звезду «Морозко» актрису Инну Чурикову — видео

    Инну Чурикову отпели и проводили в храме Христа Спасителя, а похоронили на Новодевичьем кладбище

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    2 комментария

    Проводить народную артистку СССР в последний путь пришли более тысячи человек. Все они не поместились бы на сцене «Ленкома», поэтому прощание перенесли в храм Христа Спасителя.

    Церемонию в храме посетили бизнесмены, деятели искусства и политики, а вот на прощание на Новодевичье кладбище приехали только самые близкие. Могила Чуриковой расположилась на одной аллее с Марком Захаровым, Василием Лановым, Владимиром Меньшовым и Галиной Волчек. Рядом — Олег Табаков, Станислав Говорухин и Георгий Данелия.

    Инны Чуриковой не стало 14 января. Ей было 79 лет.

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    Комментарии 2

    kto-to tam17 Янв 2023 в 22:07
    Странно называть эту прекрасную актрису, царствие ей небесное, звездой «Морозко». У нее есть намного более сильные и зрелые роли в кино и в театре.
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