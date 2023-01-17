«Не принцесса, королевна»: в Москве похоронили звезду «Морозко» актрису Инну Чурикову — видео

Проводить народную артистку СССР в последний путь пришли более тысячи человек. Все они не поместились бы на сцене «Ленкома», поэтому прощание перенесли в храм Христа Спасителя.
Церемонию в храме посетили бизнесмены, деятели искусства и политики, а вот на прощание на Новодевичье кладбище приехали только самые близкие. Могила Чуриковой расположилась на одной аллее с Марком Захаровым, Василием Лановым, Владимиром Меньшовым и Галиной Волчек. Рядом — Олег Табаков, Станислав Говорухин и Георгий Данелия.
Инны Чуриковой не стало 14 января. Ей было 79 лет.