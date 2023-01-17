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    Пожар на крыше заставил сотрудников БЦ «Сенатор» на Обводном уйти с работы пораньше

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    2 комментария

    У бизнес-центра «Сенатор» на набережной Обводного канала шумно, а в воздухе — дымка. Из здания эвакуировали сотрудников: там тушат 60 квадратных метров на крыше.

    «Фонтанка.ру»

    Сообщение о пожаре поступило в начале шестого, сообщает 17 января пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. О пострадавших сведений пока нет, на месте работают 29 спасателей, у БЦ стоят семь машин МЧС.

    «Фонтанка.ру»

    Об эвакуации «Фонтанке» рассказала очевидица. Судя по кадрам, людям приходится ждать на улице.

    «Фонтанка.ру»

    Читатель «Фонтанки»

    Ранее из-за пожара пришлось прервать отдых посетителям сауны в Петроградском районе.

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    Комментарии 2

    Батарейкин17 Янв 2023 в 18:28
    Опять Фрунзенский универмаг горит?
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