Пожар на крыше заставил сотрудников БЦ «Сенатор» на Обводном уйти с работы пораньше

У бизнес-центра «Сенатор» на набережной Обводного канала шумно, а в воздухе — дымка. Из здания эвакуировали сотрудников: там тушат 60 квадратных метров на крыше.
«Фонтанка.ру»
Сообщение о пожаре поступило в начале шестого, сообщает 17 января пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. О пострадавших сведений пока нет, на месте работают 29 спасателей, у БЦ стоят семь машин МЧС.
«Фонтанка.ру»
Об эвакуации «Фонтанке» рассказала очевидица. Судя по кадрам, людям приходится ждать на улице.
«Фонтанка.ру»
Читатель «Фонтанки»
Ранее из-за пожара пришлось прервать отдых посетителям сауны в Петроградском районе.