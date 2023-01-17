У метро «Петроградская» пожар в сауне выгнал на улицу 15 человек

Пожар прервал погружение в атмосферу релакса в спа-салоне Петроградского района Петербурга 17 января. Понервничать пришлось и соседям.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 14:10 пожарных вызвали на Петропавловскую улицу, 4. Дым валил из-под вывески медклиники, но помощь требовалась не им.
Горели сорок квадратных метров обстановки сауны Amoveo SPA, расположенной в подвальном помещении шестиэтажки.
Силами 23 огнеборцев пожар ликвидировали к трём часам дня. «С вышележащих этажей эвакуировали 15 человек. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ведомстве.
В «Горэлектротрансе» сообщили, что нештатное происшествие изменило движение трамваев: