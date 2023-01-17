    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, вос

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.29eur73.83

    У метро «Петроградская» пожар в сауне выгнал на улицу 15 человек

    2963
    обсудить

    Пожар прервал погружение в атмосферу релакса в спа-салоне Петроградского района Петербурга 17 января. Понервничать пришлось и соседям.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 14:10 пожарных вызвали на Петропавловскую улицу, 4. Дым валил из-под вывески медклиники, но помощь требовалась не им.

    Горели сорок квадратных метров обстановки сауны Amoveo SPA, расположенной в подвальном помещении шестиэтажки.

    Силами 23 огнеборцев пожар ликвидировали к трём часам дня. «С вышележащих этажей эвакуировали 15 человек. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ведомстве.

    В «Горэлектротрансе» сообщили, что нештатное происшествие изменило движение трамваев: № 40 временно пустили в обход по Гренадерскому мосту.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close