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    Путин надеется, что в 2023 году будет легче, чем в прошлом

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    Для России 2022 год был очень сложным, но стране удалось пройти через возникшие риски. В новом году риски понятны, их можно преодолевать эффективнее, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Мы примерно понимаем, какие риски у нас будут в 2023 году. То есть в 2022-м мы их не знали и не понимали, но тем не менее через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее. Но мы прошли через этот лес, не понимая, что будет, действовали с колес. А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков», — сказал Путин.

    При этом он отметил, что пока не преодолены технические и инфраструктурные риски. Президент призвал объективно оценивать все события, «ничего не завышать, не преувеличивать, но и не преуменьшать».

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    Эд Хэммет17 Янв 2023 в 19:55
    Почему кремль освобождается от зэков? Очевидно, в 2023 году войдут в действие новые статьи УК и количество обвинительных приговоров возрастёт. В том числе и на длительные сроки. Стало быть, надо места в тюрьмах освободить для вновь осужденных. Так что, конечно, 2023 год будет легче. Только для кого?
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