Путин надеется, что в 2023 году будет легче, чем в прошлом

Для России 2022 год был очень сложным, но стране удалось пройти через возникшие риски. В новом году риски понятны, их можно преодолевать эффективнее, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Мы примерно понимаем, какие риски у нас будут в 2023 году. То есть в 2022-м мы их не знали и не понимали, но тем не менее через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее. Но мы прошли через этот лес, не понимая, что будет, действовали с колес. А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков», — сказал Путин.

