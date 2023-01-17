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    Петербуржцы заметили трактор, избавляющий город от луж у площади Мужества

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    Трактор подключился к борьбе с лужами на севере Петербурга. Очевидцы сняли, как коммунальщики гоняют по тротуару у площади Мужества вечером 17 января. Судя по всему, так пытаются загнать скопившуюся воду в люк.

    читатель «Фонтанки»

    «Сначала трактор поднимает щётки, отъезжает к луже, опускает щётки и, пытаясь набрать скорость, стремится к газону», — описывает происходящее читатель Сергей.

    Результаты уборки остались за кадром, поэтому оценить эффективность метода смогут лишь пешеходы. «Фонтанка» в октябре прошлого года рассказывала об альтернативном способе избавления от луж — тогда на Невском проспекте пришлось потрудиться дворнику с метлой.

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