Петербуржцы заметили трактор, избавляющий город от луж у площади Мужества

Трактор подключился к борьбе с лужами на севере Петербурга. Очевидцы сняли, как коммунальщики гоняют по тротуару у площади Мужества вечером 17 января. Судя по всему, так пытаются загнать скопившуюся воду в люк.
читатель «Фонтанки»
«Сначала трактор поднимает щётки, отъезжает к луже, опускает щётки и, пытаясь набрать скорость, стремится к газону», — описывает происходящее читатель Сергей.
Результаты уборки остались за кадром, поэтому оценить эффективность метода смогут лишь пешеходы. «Фонтанка» в октябре прошлого года рассказывала об альтернативном способе избавления от луж — тогда на Невском проспекте пришлось потрудиться дворнику с метлой.