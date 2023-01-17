    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    755мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.29eur73.83

    Путин: Российский ОПК набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности

    146
    обсудить

    Оборонно-промышленный комплекс России набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Об этом 17 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности», – сообщил он.

    Путин поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд. Президент отметил, что предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые – круглосуточно. Он подчеркнул, что значимость этой отрасли сегодня – особенно высока.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close