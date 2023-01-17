Путин: Российский ОПК набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности

Оборонно-промышленный комплекс России набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Об этом 17 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.



«Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности», – сообщил он.



Путин поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд. Президент отметил, что предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые – круглосуточно. Он подчеркнул, что значимость этой отрасли сегодня – особенно высока.

