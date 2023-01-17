Финны страдают от исключительных зимних паводков, вода заливает дороги

Резкий подъём воды наблюдается в южных районах Финляндии, граничащих с Ленинградской областью, а также на западе страны. Неудобства принесла оттепель с дождями.



На этой неделе в стране на 3–6 градусов теплее нормы и снег продолжает таять. По данным местных СМИ, местами под воду ушли автомобильные трассы, затопило дорогу у станции метро «Финноо» в Эспоо. В большинстве районов пик наводнения ожидается в ближайшие дни. Уровень воды — рекордный для января, в некоторых местах максимальный за год.



При этом серьёзного ущерба от паводков в Финляндии не прогнозируют.

