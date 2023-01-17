В Петербурге инженер с простреленным бедром доехал от бара до дома, чтобы вызвать скорую

Полиция Петербурга ищет стрелка, который у бара на юге города сделал знакомого хромоножкой.

О стрельбе у заведения на Пулковском шоссе в полицию сообщила скорая, которую накануне около двух ночи вызвали в квартиру на проспекте Ветеранов, стало известно «Фонтанке» 17 января. Медики приехали на вызов 31-летнего инженера. У него зафиксировали пулевые ранения в левое плечо и левое бедро.



По предварительной информации, он сообщил, что в него несколько раз в районе 23 часов 15 января выстрелил знакомый у бара.



Раненого госпитализировали в городскую больницу № 26, где с ним провели медицинские манипуляции, а позже отпустили.

