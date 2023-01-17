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    В Петербурге инженер с простреленным бедром доехал от бара до дома, чтобы вызвать скорую

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    3 комментария

    Полиция Петербурга ищет стрелка, который у бара на юге города сделал знакомого хромоножкой.

    О стрельбе у заведения на Пулковском шоссе в полицию сообщила скорая, которую накануне около двух ночи вызвали в квартиру на проспекте Ветеранов, стало известно «Фонтанке» 17 января. Медики приехали на вызов 31-летнего инженера. У него зафиксировали пулевые ранения в левое плечо и левое бедро.

    По предварительной информации, он сообщил, что в него несколько раз в районе 23 часов 15 января выстрелил знакомый у бара.

    Раненого госпитализировали в городскую больницу № 26, где с ним провели медицинские манипуляции, а позже отпустили.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 3

    ЗвездаИнглии17 Янв 2023 в 11:10
    Супер изложение новости! "Инженер с простреленным бедром" сильно отличается от простреленного другой профессии.
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