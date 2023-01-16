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    Зимние забавы. Петербургские лемуры знакомятся со снеговиком и едят фруктовый лед

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    Лемуры в Ленинградском зоопарке времени зря не теряют: успевают и пообедать, и завести новые знакомства. Их общение со снеговиком попало на видео, которое пресс-служба зверинца публикует 16 января.

    Ленинградский зоопарк

    «Думаете, наши приматы живут себе в теплых вольерах и даже не подозревают, что такое снег? Как бы не так! Наши заботливые сотрудники устраивают им настоящие зимние забавы», — рассказывают в зоопарке.

    Снеговика зверьки явно не боятся: с любопытством осматривают и обнюхивают его. Правда, лакомством они явно увлечены больше.

    Ранее «Фонтанка» показывала маленького дикобраза, который появился на свет в Ленинградском зоопарке.

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