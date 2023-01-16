Зимние забавы. Петербургские лемуры знакомятся со снеговиком и едят фруктовый лед

Лемуры в Ленинградском зоопарке времени зря не теряют: успевают и пообедать, и завести новые знакомства. Их общение со снеговиком попало на видео, которое пресс-служба зверинца публикует 16 января.
«Думаете, наши приматы живут себе в теплых вольерах и даже не подозревают, что такое снег? Как бы не так! Наши заботливые сотрудники устраивают им настоящие зимние забавы», — рассказывают в зоопарке.
Снеговика зверьки явно не боятся: с любопытством осматривают и обнюхивают его. Правда, лакомством они явно увлечены больше.
Ранее «Фонтанка» показывала маленького дикобраза, который появился на свет в Ленинградском зоопарке.