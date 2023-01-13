    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, южн

    754мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd67.78eur72.79

    Уголёк — любимец папы. В зоопарке в Петербурге прибавилось иголок

    2189
    1 комментарий
    Фото: Ленинградский зоопарк
    ПоделитьсяПоделиться

    Перед Новым годом в Ленинградском зоопарке стало больше обитателей. У пары индийских дикобразов родился детёныш. Об этом 13 января сообщает пресс-служба зоопарка в своих соцсетях.

    Уже известен его пол. Это самец, он здоров и крепок, хотя ещё совсем маленький — появился на свет 24 декабря. Его родителей зовут Галька и Обсидиан, он же получил имя Уголёк. Малыш будет питаться материнским молоком ещё 3–4 месяца, сейчас он уже пробует взрослую пищу.

    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк
    ПоделитьсяПоделиться

    Семейство живёт в тёплом вольере павильона «Жирафы». Папа очень внимателен к первенцу: защищает и играет с ним.

    Фото: Ленинградский зоопарк

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДикобразЖивотныеЗоопаркЛенинградский зоопарк
    ЛАЙК13
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close