Уголёк — любимец папы. В зоопарке в Петербурге прибавилось иголок

Перед Новым годом в Ленинградском зоопарке стало больше обитателей. У пары индийских дикобразов родился детёныш. Об этом 13 января сообщает пресс-служба зоопарка в своих соцсетях.
Уже известен его пол. Это самец, он здоров и крепок, хотя ещё совсем маленький — появился на свет 24 декабря. Его родителей зовут Галька и Обсидиан, он же получил имя Уголёк. Малыш будет питаться материнским молоком ещё 3–4 месяца, сейчас он уже пробует взрослую пищу.
Семейство живёт в тёплом вольере павильона «Жирафы». Папа очень внимателен к первенцу: защищает и играет с ним.